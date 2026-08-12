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Главная Новости дня Сухо, солнечно и до +30 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

Сухо, солнечно и до +30 °C: прогноз погоды в Украине на завтра

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Дата публикации 12 августа 2026 23:53
Погода в Украине 13 августа: вернется ли завтра жара
Летом люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 августа, в Украине ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха в большинстве областей составит +21...+26 °C, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +30 °C. По прогнозу Натальи Диденко, комфортная сухая погода сохранится до конца недели, после чего в Украину снова вернется жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Погода в Україні на 13 серпня
Погода в Украине на 13 августа. Карта: Укргидрометцентр

Погода от Укргидрометцентра на 13 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 августа в Украине будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8...+13 °C, а на юге страны — +14...+19 °C. Днём в большинстве регионов ожидается +21...+26 °C, а в Закарпатье воздух прогреется до +30 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода от Натальи Диденко на 13 августа

Синоптик Наталья Диденко отметила, что свежая воздушная масса вошла в тыл холодного атмосферного фронта, который практически не принес дождей. По ее словам, такая погода будет радовать украинцев в течение всей недели.

С 13 августа и до субботы включительно дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +22...+26 °C.

Уже с воскресенья-понедельника в Украину снова вернется жара. В то же время ночью август принесет заметно более низкие температуры, поэтому ночи останутся приятно прохладными.

Дождей в ближайшее время не ожидается, поскольку над Украиной будет удерживаться антициклон.

В Киеве 13 августа и до конца недели будет сухо и солнечно. Дневная температура воздуха составит +22...+25 °C.

В воскресенье в столице потеплеет до +28 °C, а уже с понедельника, по прогнозу синоптика, жара вернется.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 13 августа в Украине установится сухая и комфортная погода под влиянием антициклона. После жаркого периода страну охватила свежая воздушная масса, поэтому в ближайшие дни ожидается приятная прохлада, особенно ночью. В то же время с началом следующей недели температура снова начнёт расти, и жара вернётся.

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине ожидается температура на 1–3 °C выше климатической нормы и дефицит осадков. В южных и восточных областях в первой половине месяца температура местами будет достигать +36...+39 °C, а в отдельные дни — до +41 °C. В то же время во второй половине августа возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце месяца жара ослабнет.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине август
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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