Курсант після відрахування не відшкодував вишу гроші — що вирішив суд

Курсанти. Фото ілюстративне: harkivoda.gov.ua

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба порушив умови контракту. Після відрахування він не відшкодував вишу витрати на своє утримання під час навчання.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив 26 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант навчався у військовому виші від серпня 2024 року до лютого поточного року. Під час навчання він перебував на повному державному забезпеченні, тому після відрахування мав відшкодувати університету 209 тисяч гривень за своє утримання, зокрема 183 тисячі гривень грошового забезпечення, але не зробив цього. Аби повернути гроші, представник ВНЗ звернувся до суду.

Рішення суду

Під час судового засідання колишній курсант заявив, що грошове забезпечення не мають рахувати як витрати на утримання здобувача освіти. Суддя з таким аргументом не погодився. Позов університету Повітряних сил задовольнили — відрахований курсант має відшкодувати вишу 209 тисяч гривень.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити: для цього потрібно подати апеляцію.



Нагадаємо, у Кременчуці чоловік ударив сусіда кулаком в обличчя. За побиття його оштрафували.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який украв автомобіль. Чоловіка засудили до позбавлення волі. Крім того, він має відшкодувати процесуальні витрати.