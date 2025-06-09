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У Кременчуці чоловік захистив вагітну дружину й отримав вирок

9 червня 2025 10:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд у Кременчуці оштрафував чоловіка за побиття сусіда
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Кременчуці судили місцевого жителя, якого звинуватили у побитті. За висновком суду, під час конфлікту із сусідом чоловік ударив його кулаком у обличчя, а причиною конфлікту став шум від ремонту.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 27 січня 2025 року. За матеріалами справи, сварка між чоловіками виникла через шум, який йшов з однієї з квартир будинку, де тривали будівельні роботи. За словами обвинуваченого, він повертався додому після роботи й зателефонував дружині, яка повідомила, що через сильний шум з верхнього поверху була змушена піти з квартири і не буде готувати вечерю, бо погано себе почуває. Чоловік піднявся, щоб з’ясувати причину, і почав стукати у двері квартири, звідки лунали звуки.

Згодом з сусідньої квартири вийшов чоловік, який почав з’ясовувати, що відбувається. Між ними зав’язалася словесна перепалка. Обвинувачений стверджував, що сусід штовхав його і схопив за куртку, тому він, побоюючись за власну безпеку та не бажаючи впасти зі сходів, нібито ударив його один раз у живіт. Свою вину він у суді не визнав і наполягав, що діяв у стані афекту, адже хвилювався за вагітну дружину.

Однак суд встановив іншу картину подій. Потерпілий пояснив, що обвинувачений поводився агресивно і дав кулаком у обличчя, внаслідок чого утворився синець у ділянці лівої вилиці. Ці обставини підтвердилися показами свідків та висновками судово-медичної експертизи.

Врахувавши всі докази, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Як покарання йому призначено штраф у розмірі 850 гривень, що дорівнює 50 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Крім того, суд зобов’язав обвинуваченого виплатити потерпілому 5 000 гривень як моральну шкоду.

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