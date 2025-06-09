Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Кременчуге мужчина защитил беременную жену и получил приговор arrow

В Кременчуге мужчина защитил беременную жену и получил приговор

9 июня 2025 10:02
Виктория Козырь - редактор
Суд в Кременчуге оштрафовал мужчину за избиение соседа
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Кременчуге судили местного жителя, которого обвинили в избиении. По заключению суда, во время конфликта с соседом мужчина ударил его кулаком в лицо, а причиной конфликта стал шум от ремонта.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчину разозлил шум из-за ремонта у соседа

Инцидент произошел 27 января 2025 года. По материалам дела, ссора между мужчинами возникла из-за шума, который шел из одной из квартир дома, где продолжались строительные работы. По словам обвиняемого, он возвращался домой после работы и позвонил жене, которая сообщила, что из-за сильного шума с верхнего этажа была вынуждена уйти из квартиры и не будет готовить ужин, потому что плохо себя чувствует. Мужчина поднялся, чтобы выяснить причину, и начал стучать в дверь квартиры, откуда раздавались звуки.

Впоследствии из соседней квартиры вышел мужчина, который начал выяснять, что происходит. Между ними завязалась словесная перепалка. Обвиняемый утверждал, что сосед толкал его и схватил за куртку, поэтому он, опасаясь за собственную безопасность и не желая упасть с лестницы, якобы ударил его один раз в живот. Свою вину он в суде не признал и настаивал, что действовал в состоянии аффекта, ведь волновался за беременную жену.

Однако суд установил другую картину событий. Потерпевший пояснил, что обвиняемый вел себя агрессивно и дал кулаком в лицо, в результате чего образовался синяк в области левой скулы. Эти обстоятельства подтвердились показаниями свидетелей и выводами судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая все доказательства, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 850 гривен, что равно 50 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Кроме того, суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему 5 000 гривен в счет морального вреда.

Напомним, на Полтавщине недавно в суде объявили приговор женщине, которая напала на работника ТЦК.

Также в Киевской области судили женщину, которая информировала россиян о расположении военных объектов.

драка суд Кременчуг Полтавская область судебные решения
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации