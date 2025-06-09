Суд в Кременчуге оштрафовал мужчину за избиение соседа

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Кременчуге судили местного жителя, которого обвинили в избиении. По заключению суда, во время конфликта с соседом мужчина ударил его кулаком в лицо, а причиной конфликта стал шум от ремонта.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 27 января 2025 года. По материалам дела, ссора между мужчинами возникла из-за шума, который шел из одной из квартир дома, где продолжались строительные работы. По словам обвиняемого, он возвращался домой после работы и позвонил жене, которая сообщила, что из-за сильного шума с верхнего этажа была вынуждена уйти из квартиры и не будет готовить ужин, потому что плохо себя чувствует. Мужчина поднялся, чтобы выяснить причину, и начал стучать в дверь квартиры, откуда раздавались звуки.

Впоследствии из соседней квартиры вышел мужчина, который начал выяснять, что происходит. Между ними завязалась словесная перепалка. Обвиняемый утверждал, что сосед толкал его и схватил за куртку, поэтому он, опасаясь за собственную безопасность и не желая упасть с лестницы, якобы ударил его один раз в живот. Свою вину он в суде не признал и настаивал, что действовал в состоянии аффекта, ведь волновался за беременную жену.

Однако суд установил другую картину событий. Потерпевший пояснил, что обвиняемый вел себя агрессивно и дал кулаком в лицо, в результате чего образовался синяк в области левой скулы. Эти обстоятельства подтвердились показаниями свидетелей и выводами судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая все доказательства, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 850 гривен, что равно 50 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Кроме того, суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему 5 000 гривен в счет морального вреда.

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