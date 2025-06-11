Курсант после отчисления не возместил вузу деньги — что решил суд

Суд обязал отчисленного курсанта вернуть деньги вузу
Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба нарушил условия контракта. После отчисления он не возместил вузу расходы на свое содержание во время обучения.
Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский окружной административный суд вынес 26 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурант учился в военном вузе с августа 2024 года до февраля текущего года. Во время учебы он находился на полном государственном обеспечении, поэтому после отчисления должен был возместить университету 209 тысяч гривен за свое содержание, в том числе 183 тысячи гривен денежного обеспечения, но не сделал этого. Чтобы вернуть деньги, представитель вуза обратился в суд.
Решение суда
Во время судебного заседания бывший курсант заявил, что денежное обеспечение не должны считать как расходы на содержание соискателя образования. Судья с таким аргументом не согласился. Иск университета Воздушных сил удовлетворили — отчисленный курсант должен возместить вузу 209 тысяч гривен.
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать: для этого нужно подать апелляцию.
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