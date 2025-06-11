Курсант после отчисления не возместил вузу деньги — что решил суд

Курсанты. Фото иллюстративное: harkivoda.gov.ua

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба нарушил условия контракта. После отчисления он не возместил вузу расходы на свое содержание во время обучения.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский окружной административный суд вынес 26 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант учился в военном вузе с августа 2024 года до февраля текущего года. Во время учебы он находился на полном государственном обеспечении, поэтому после отчисления должен был возместить университету 209 тысяч гривен за свое содержание, в том числе 183 тысячи гривен денежного обеспечения, но не сделал этого. Чтобы вернуть деньги, представитель вуза обратился в суд.

Решение суда

Во время судебного заседания бывший курсант заявил, что денежное обеспечение не должны считать как расходы на содержание соискателя образования. Судья с таким аргументом не согласился. Иск университета Воздушных сил удовлетворили — отчисленный курсант должен возместить вузу 209 тысяч гривен.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать: для этого нужно подать апелляцию.



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