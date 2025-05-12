Нардепу Миколі Тищенко змінили запобіжний захід на нічний арешт

Нардеп Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 12 травня, в Дніпрі відбулося засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього правоохоронця Богдана Писаренка. Обох обвинувачують у незаконному позбавленні волі ексбійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Зміна запобіжного заходу

Суд частково задовольнив клопотання захисту, змінивши запобіжний захід Тищенку. Замість цілодобового домашнього арешту нардепу призначено нічний арешт — з 21:00 до 06:00. Такий самий захід обрано й для експоліцейського Писаренка. Обмеження діятимуть до 12 липня.

Прокурор у справі, Яків Слюсаренко, наполягав на продовженні цілодобового домашнього арешту, оскільки попередній термін спливає 21 травня.

Втім, суд врахував доводи сторони захисту. Зокрема, адвокат Писаренка Олена Чернова зазначила, що обмеження тривають уже майже 11 місяців, що, за її словами, суперечить положенням конвенції з прав людини, яка встановлює максимальний строк цілодобового арешту у 6 місяців.

Окрім цього, адвокат наголосила на складному сімейному становищі свого підзахисного: у Писаренка є батько з інвалідністю, дворічна сестра та мати, яка перебуває в декретній відпустці. Родина потребує допомоги, зокрема й фінансової.

Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступав проти цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Миколу Тищенка обвинувачують у незаконному позбавленні волі ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Мазохи. У разі доведення вини, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Реклама