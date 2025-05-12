Нардепу Николаю Тищенко изменили меру пресечения на ночной арест

Нардеп Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 12 мая, в Днепре состоялось заседание по делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего правоохранителя Богдана Писаренко. Обоих обвиняют в незаконном лишении свободы экс-бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны.

Об этом сообщает Суспільне.

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Изменение меры пресечения

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты, изменив меру пресечения Тищенко. Вместо круглосуточного домашнего ареста нардепу назначен ночной арест — с 21:00 до 06:00. Такая же мера избрана и для экс-полицейского Писаренко. Ограничения будут действовать до 12 июля.

Прокурор по делу, Яков Слюсаренко, настаивал на продлении круглосуточного домашнего ареста, поскольку предыдущий срок истекает 21 мая.

Впрочем, суд учел доводы стороны защиты. В частности, адвокат Писаренко Елена Чернова отметила, что ограничения продолжаются уже почти 11 месяцев, что, по ее словам, противоречит положениям конвенции по правам человека, которая устанавливает максимальный срок круглосуточного ареста в 6 месяцев.

Кроме этого, адвокат отметила сложное семейное положение своего подзащитного: у Писаренко есть отец с инвалидностью, двухлетняя сестра и мать, которая находится в декретном отпуске. Семья нуждается в помощи, в том числе и финансовой.

Адвокат Тищенко Евгений Солодко также выступал против круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, Николая Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия Мазохи. В случае доказательства вины, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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