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Суд заочно арештував постачальницю "золотих яєць" для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 19:18
ВАКС заарештував постачальницю продуктів для ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно наклав арешт на власницю компанії, яка постачала продукти харчування для Збройних сил України. Підозрюваній обрали запобіжний захід.

Про це 28 липня повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

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ВАКС заарештував власницю компаній-постачальниць

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для власниці двох компаній, які постачали продукти харчування для ЗСУ.

Після затримання підозрювану мають доставити до органу досудового розслідування, де суд вирішить питання щодо застосування запобіжного заходу.

ВАКС заарештував власницю компаній-постачальниць продуктів для ЗСУ
Заява САП. Фото: скриншот

Деталі справи про "золоті яйця" для Міноборони

2022-2023 років Міноборони забезпечувало військових продуктами шляхом закупівлі послуг з організації харчування у комерційних компаній. За умовами договорів, постачальники мали надавати повний набір із 409 найменувань продуктів згідно з каталогом. Міноборони оплачувало не окремі товари, а вартість всього каталогу.

Так зловмисники отримали змогу маніпулювати цінами та штучно завищувати вартість популярних продуктів і занижувати для менш затребуваних. Ще одним механізмом зловживань була маніпуляція із сезонними продуктами: черешня — 8 грн/кг, полуниця — 10 грн/кг, смородина — 10 грн/кг, які, згідно з нормативами, взагалі не могли постачатися в період дії договорів.

Окрему увагу отримали яйця, вартість яких у кошторисі — 17 грн за штуку.

Внаслідок чого за п'ять місяців 2022 року дві компанії незаконно отримали понад 733 млн грн з бюджету. Частину цих коштів вивели у вигляді дивідендів та повернення "фінансової допомоги" іншим пов'язаним фірмам. Слідство припускає, що ці гроші могли бути використані на купівлю готелів у Хорватії та нерухомості за кордоном.

У квітні 2025 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру екскерівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці та директорам компаній-постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання держкоштів.

Нагадаємо, на Львівщини 18 посадовцям вручили підозри за нанесення багатомільйонних збитків державі.

А також ексчиновника КМДА взяли під варту за розкрадання 75 млн гривень на соціальну допомогу.

Міноборони суд САП ВАКС арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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