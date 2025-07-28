ВАКС арестовал поставщицу продуктов для ВСУ

Суд заочно арестовал поставщика "золотых яиц" для ВСУ
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно наложил арест на владелицу компании, которая поставляла продукты питания для Вооруженных сил Украины. Подозреваемой избрали меру пресечения.
Об этом 28 июля сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
ВАКС арестовал владелицу компаний-поставщиков
По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для владелицы двух компаний, которые поставляли продукты питания для ВСУ.
После задержания подозреваемую должны доставить в орган досудебного расследования, где суд решит вопрос о применении меры пресечения.
Детали дела о "золотых яйцах" для Минобороны
2022-2023 годов Минобороны обеспечивало военных продуктами путем закупки услуг по организации питания у коммерческих компаний. По условиям договоров, поставщики должны были предоставлять полный набор из 409 наименований продуктов согласно каталогу. Минобороны оплачивало не отдельные товары, а стоимость всего каталога.
Так злоумышленники получили возможность манипулировать ценами и искусственно завышать стоимость популярных продуктов и занижать для менее востребованных. Еще одним механизмом злоупотреблений была манипуляция с сезонными продуктами: черешня — 8 грн/кг, клубника — 10 грн/кг, смородина — 10 грн/кг, которые, согласно нормативам, вообще не могли поставляться в период действия договоров.
Отдельное внимание получили яйца, стоимость которых в смете указывалась по 17 грн за штуку.
В результате за пять месяцев 2022 года две компании незаконно получили более 733 млн грн из бюджета. Часть этих средств вывели в виде дивидендов и возврата "финансовой помощи" другим связанным фирмам. Следствие предполагает, что эти деньги могли быть использованы на покупку отелей в Хорватии и недвижимости за рубежом.
В апреле 2025 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-руководителю Департамента Министерства обороны Украины, владелице и директорам компаний-поставщиков и физическому лицу, причастным к хищению госсредств.
Напомним, на Львовщине 18 чиновникам вручили подозрения за нанесение многомиллионных убытков государству.
А также экс-чиновника КГГА взяли под стражу за хищение 75 млн гривен на социальную помощь.
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