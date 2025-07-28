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Главная Новости дня Суд заочно арестовал поставщика "золотых яиц" для ВСУ

Суд заочно арестовал поставщика "золотых яиц" для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:18
ВАКС арестовал поставщицу продуктов для ВСУ
Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно наложил арест на владелицу компании, которая поставляла продукты питания для Вооруженных сил Украины. Подозреваемой избрали меру пресечения.

Об этом 28 июля сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

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По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для владелицы двух компаний, которые поставляли продукты питания для ВСУ.

После задержания подозреваемую должны доставить в орган досудебного расследования, где суд решит вопрос о применении меры пресечения.

ВАКС заарештував власницю компаній-постачальниць продуктів для ЗСУ
Заявление САП. Фото: скриншот

Детали дела о "золотых яйцах" для Минобороны

2022-2023 годов Минобороны обеспечивало военных продуктами путем закупки услуг по организации питания у коммерческих компаний. По условиям договоров, поставщики должны были предоставлять полный набор из 409 наименований продуктов согласно каталогу. Минобороны оплачивало не отдельные товары, а стоимость всего каталога.

Так злоумышленники получили возможность манипулировать ценами и искусственно завышать стоимость популярных продуктов и занижать для менее востребованных. Еще одним механизмом злоупотреблений была манипуляция с сезонными продуктами: черешня — 8 грн/кг, клубника — 10 грн/кг, смородина — 10 грн/кг, которые, согласно нормативам, вообще не могли поставляться в период действия договоров.

Отдельное внимание получили яйца, стоимость которых в смете указывалась по 17 грн за штуку.

В результате за пять месяцев 2022 года две компании незаконно получили более 733 млн грн из бюджета. Часть этих средств вывели в виде дивидендов и возврата "финансовой помощи" другим связанным фирмам. Следствие предполагает, что эти деньги могли быть использованы на покупку отелей в Хорватии и недвижимости за рубежом.

В апреле 2025 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-руководителю Департамента Министерства обороны Украины, владелице и директорам компаний-поставщиков и физическому лицу, причастным к хищению госсредств.

Напомним, на Львовщине 18 чиновникам вручили подозрения за нанесение многомиллионных убытков государству.

А также экс-чиновника КГГА взяли под стражу за хищение 75 млн гривен на социальную помощь.

Минобороны суд САП ВАКС арест
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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