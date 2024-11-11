Чоловіки через фонд виїжджали за кордон — вирок суду

Молоток судді. Фото: Pixabay

Майже 80 водіїв виїхали за кордон під приводом перевезення гуманітарної допомоги та не повернулися. Засновника благодійного фонду, через який виїжджали чоловіки, звинуватили у підписі листів, які дозволяли військовозобов’язаних виїжджати з України. Чоловіка судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, благодійний фонд "Добра справа" надає соціальну допомогу без забезпечення проживання. Засновника організації слідчі поліції звинувачували у сприянні незаконному переправленні військовозобов'язаних через держкордон.

У травні 2022 року фонд направив до Волинської ОВА лист, де було прохання дозволити перетнути кордон водієві. Чоловік отримав схвалення, виїхав через пункт пропуску "Ягодин", але в Україну не повернувся.

Згодом такими листами від організації скористалися ще майже 80 водіїв. Чоловіки виїхали за межі України та не повернулися.

Засновник фонду свою провину не визнав. На суді він розповів, що громадську організацію він заснував ще 2014 року, а 2017 року створив благодійний фонд "Добра справа". За його словами Андрія Лінника, після повномасштабного вторгнення у фонді було багато волонтерів, а директором став Юрій Слива, який отримав всі повноваження.

Обвинувачений розповів, що він, як підприємець, у фонді займався складськими приміщеннями для розміщення допомоги, оскільки мав власну нерухомість. На сьогодні фонд має понад 1000 волонтерів, які є в кожній області.

Засновник фонду наголосив, що будь-яких заяв з бронювання він не підписував, оскільки не був дотичний до таких питань. Обвинувачений також категорично заперечив те, що заяви про бронювання підписував саме він.

Що вирішив суд

Суд під час розгляду справи звернув увагу на те, що основна більшість чоловіків, які виїжджали через фонд за кордон все-таки поверталися в Україну.

Сам факт неповернення осіб з за кордону, які були заброньовані благодійним фондом, не дає суду прийти однозначного висновку про те, що саме засновник організації видавав завідомо неправдиві офіційні документи з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Крім того, як зазначили у рішенні суду, висновки судових почеркознавчих експертиз хоча і є допустимими доказами, однак в категоричній формі не вказують про той факт, що саме засновник ставив підписи та печатку фонду на листах, які скеровувалися до ОВА.

Тож суд визнав невинуватим засновника фонду у переправленні людей через держкордон та підробці документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ) й виправдав через недоведеність обвинувачень.

Нагадаємо, суд розглянув справу жительки Вишгорода, яка організувала схему незаконного переправляння військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

На Львівщині судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон та намагався підкупити хабарем прикордонника.