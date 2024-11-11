Мужчины через фонд выезжали за границу - приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pixabay

Около 80 водителей выехали за границу под предлогом перевозки гуманитарной помощи и не вернулись. Главу благотворительного фонда, через который выезжали мужчины, обвинили в подписи документов, позволяющих военнообязанным выезжать из Украины. Мужчину судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, благотворительный фонд "Доброе дело" оказывает социальную помощь без обеспечения проживания. Учредителя организации следователи полиции обвиняли в содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу.

В мае 2022 года фонд направил в Волынскую ОВА письмо, где была просьба разрешить пересечь границу водителю. Мужчина получил одобрение, выехал через пункт пропуска "Ягодин", но в Украину не вернулся.

Впоследствии такими письмами от организации воспользовались еще около 80 водителей. Мужчины уехали за пределы Украины и не вернулись.

Учредитель фонда свою вину не признал. На суде он рассказал, что общественную организацию он основал еще в 2014 году, а в 2017 году создал благотворительный фонд "Доброе дело". По его словам Андрея Линника, после полномасштабного вторжения в фонде было много волонтеров, а директором стал Юрий Слива, получивший все полномочия.

Обвиняемый рассказал, что он как предприниматель в фонде занимался складскими помещениями для размещения помощи, поскольку имел собственную недвижимость. На сегодняшний день фонд имеет более 1000 волонтеров, которые есть в каждой области.

Учредитель фонда подчеркнул, что никаких заявлений по бронированию он не подписывал, поскольку не был причастен к таким вопросам. Обвиняемый также категорически отрицал, что заявления о бронировании подписывал именно он.

Что решил суд

Суд при рассмотрении дела обратил внимание на то, что основное большинство мужчин, выезжавших через фонд за границу, все-таки возвращались в Украину.

Сам факт невозвращения лиц из-за рубежа, забронированных благотворительным фондом, не дает суду прийти однозначного вывода о том, что именно учредитель организации выдавал заведомо ложные официальные документы с целью содействия незаконной переправке лиц через государственную границу.

Кроме того, как отметили в решении суда, выводы судебных почерковедческих экспертиз хотя и являются допустимыми доказательствами, однако в категорической форме не указывают на тот факт, что именно учредитель ставил подписи и печать фонда на письмах, направляемых в ОВА.

Суд признал невиновным учредителя фонда в переправке людей через госграницу и подделку документов и оправдал по недоказанности обвинений.

Напомним, суд рассмотрел дело жительницы Вышгорода, которая организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.

Во Львовской области судили мужчину, который переправлял уклонистов за границу и пытался подкупить пограничника.