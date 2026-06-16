Суд у Гаазі виніс вердикт щодо Кримського мосту не на користь України

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Міжнародний суд у Гаазі поставив крапку в десятирічній суперечці між Києвом та Москвою. Судді відхилили ключові звинувачення України щодо незаконного захоплення Росією контролю над Керченською протокою, але визнали Кремль винним у порушенні морського права через ігнорування екологічної експертизи під час зведення Кримського мосту.

Про це повідомляє Reuters, цитує Новини.LIVE.

Суд в Гаазі відкинув більшість звинувачепнь з боку України

Колегія з п'яти арбітрів Постійної палати третейського суду в Гаазі прийняла рішення, що Росія порушила норми міжнародного морського права, коли будувала Керченський міст без проведення обов'язкових та належних оцінок його впливу на екологію.

Але навіть попри визнання цього порушення, судді повністю відмовилися присуджувати будь-які грошові чи майнові відшкодування на користь України. Крім того, інстанція постановила, що кожна зі сторін процесу має самостійно покрити свої судові витрати за весь час розгляду справи.

Сам вердикт міжнародні арбітри затвердили ще 22 квітня, проте, керуючись регламентом і внутрішніми процедурами суду, офіційно його оприлюднили лише в понеділок, 15 червня. Цей судовий спір тривав десять років. Україна ініціювала його у 2016 році, коли Москва розпочала масштабні роботи зі зведення 19-кілометрового транспортного переходу, який з'єднав Таманський півострів із окупованим Кримом.

Читайте також:

Позов щодо Керченської протоки став лише одним із кількох масштабних юридичних процесів, які українська влада відкрила проти Росії у міжнародних судах після анексії півострова у 2014 році та початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Для Кремля Кримський міст став критично важливою логістичною артерією, через який росіяни забезпечують півострів паливом, їжею та іншими ресурсами, а також підтримують життєдіяльність Севастополя, де базується Чорноморський флот Росії.

У підсумку Гаазький трибунал відхилив основну частину претензій української сторони. Судді не підтримали твердження України про те, що Росія незаконно намагалася встановити свій одноосібний і виключний контроль над Керченською протокою. Цю, а також більшість інших скарг арбітраж анулював, пославшись на суто процесуальні підстави.

Тим часом, як повідомляли Новини.LIVE, в окупованому Криму загострюється гуманітарна та логістична криза. Через страх дефіциту люди почали масово скуповувати крупи, сіль та цукор, тому базові товари зникають із магазинів. Крім того, на півострові знову почалися великі проблеми з бензином. Ситуація настільки напружена, що замість традиційних літніх черг на в'їзд до Криму, зараз люди масово тікають звідти у бік Росії. Пропаганда намагається заспокоїти населення, але приховати проблеми з постачанням уже неможливо.

ЗСУ завдали успішних ударів по автомобільних мостах у районі Чонгара та поблизу Генічеська. Ці дороги мали стратегічне значення, адже через них Росія везла пальне, зброю та техніку для своїх військ на південному фронті.