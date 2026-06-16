Суд в Гааге вынес решение по делу о Крымском мосте не в пользу Украины

Крымский мост. Фото: российские СМИ

Международный суд в Гааге поставил точку в десятилетнем споре между Киевом и Москвой. Судьи отклонили ключевые обвинения Украины в незаконном захвате Россией контроля над Керченским проливом, но признали Кремль виновным в нарушении морского права из-за игнорирования экологической экспертизы при строительстве Крымского моста.

Об этом сообщает Reuters, цитирует Новини.LIVE.

Суд в Гааге отклонил большинство обвинений со стороны Украины

Коллегия из пяти арбитров Постоянной палаты третейского суда в Гааге приняла решение, что Россия нарушила нормы международного морского права, когда строила Керченский мост без проведения обязательных и надлежащих оценок его воздействия на экологию.

Но даже несмотря на признание этого нарушения, судьи полностью отказались присуждать какие-либо денежные или имущественные компенсации в пользу Украины. Кроме того, инстанция постановила, что каждая из сторон процесса должна самостоятельно покрыть свои судебные расходы за все время рассмотрения дела.

Сам вердикт международные арбитры утвердили еще 22 апреля, однако, руководствуясь регламентом и внутренними процедурами суда, официально его обнародовали только в понедельник, 15 июня. Этот судебный спор длился десять лет. Украина инициировала его в 2016 году, когда Москва приступила к масштабным работам по строительству 19-километрового транспортного перехода, соединившего Таманский полуостров с оккупированным Крымом.

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Иск по поводу Керченского пролива стал лишь одним из нескольких масштабных судебных процессов, которые украинские власти возбудили против России в международных судах после аннексии полуострова в 2014 году и начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Для Кремля Крымский мост стал критически важной логистической артерией, через которую россияне снабжают полуостров топливом, продовольствием и другими ресурсами, а также поддерживают жизнедеятельность Севастополя, где базируется Черноморский флот России.

В итоге Гаагский трибунал отклонил основную часть претензий украинской стороны. Судьи не поддержали утверждение Украины о том, что Россия незаконно пыталась установить свой единоличный и исключительный контроль над Керченским проливом. Эту, а также большинство других жалоб арбитраж отклонил, сославшись на чисто процессуальные основания.

Между тем, как сообщали Новини.LIVE, в оккупированном Крыму обостряется гуманитарный и логистический кризис. Из-за страха дефицита люди начали массово скупать крупы, соль и сахар, поэтому базовые товары исчезают из магазинов. Кроме того, на полуострове снова начались большие проблемы с бензином. Ситуация настолько напряженная, что вместо традиционных летних очередей на въезд в Крым, сейчас люди массово бегут оттуда в сторону России. Пропаганда пытается успокоить население, но скрыть проблемы с поставками уже невозможно.

ВСУ нанесли успешные удары по автомобильным мостам в районе Чонгара и вблизи Геническа. Эти дороги имели стратегическое значение, ведь через них Россия везла топливо, оружие и технику для своих войск на южном фронте.