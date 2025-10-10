Відео
Україна
Суд Франківщини скасував штраф за повістку — яка причина

Суд Франківщини скасував штраф за повістку — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 03:32
У суді вирішили, що ТЦК не може довести, що чоловік отримав повістку Укрпоштою
Чоловік тримає в руках повістку. Ілюстративне фото: УНІАН

Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, призначений чоловікові за звинуваченням в ухиленні від мобілізації. В ТЦК не змогли довести, що військовозобов'язаний отримав повістку "Укрпоштою". 

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Суд дійшов висновку, що чоловік не отримав повістки про необхідність уточнення військово-облікових даних. Відповідно до постанови Кабміну № 560 від 15 травня 2024 року, війсковозобов'язані зобов'язані підписати особисте підтвердження отримання повідомлення про повістку.

Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки не змогли надати докази отримання повістки позивачем. 

Рішення суду

Виходячи з цих фактів, суд скасував постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківщині суд виніс вирок мешканцю села, який був звинувачений у підробці документа для ухилення від мобілізації. Він підробив довідку про опіку над батьком.

Раніше ми інформували, що також на Франківщині чоловік на вимогу поліції відмовився їхати до ТЦК. Як з'ясувалося, порушник перебував у розшуку.

Укрпошта суд військовий облік повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
