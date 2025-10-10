Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд Франковщины отменил штраф за повестку — какая причина

Суд Франковщины отменил штраф за повестку — какая причина

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 03:32
В суде решили, что ТЦК не может доказать, что мужчина получил повестку Укрпочтой
Мужчина держит в руках повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

Коломыйский горрайонный суд отменил штраф, назначенный мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. В ТЦК не смогли доказать, что военнообязанный получил повестку "Укрпочтой".

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Суд пришел к выводу, что мужчина не получил повестки о необходимости уточнения военно-учетных данных. Согласно постановлению Кабмина № 560 от 15 мая 2024 года, военнообязанные обязаны подписать личное подтверждение получения уведомления о повестке.

Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки не смогли предоставить доказательства получения повестки истцом.

Решение суда

Исходя из этих фактов, суд отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине суд вынес приговор жителю села, который был обвинен в подделке документа для уклонения от мобилизации. Он подделал справку об опеке над отцом.

Ранее мы информировали, что также на Франковщине мужчина по требованию полиции отказался ехать в ТЦК. Как выяснилось, нарушитель находился в розыске.

Укрпошта суд военный учет повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации