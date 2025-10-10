В суде решили, что ТЦК не может доказать, что мужчина получил повестку Укрпочтой

Мужчина держит в руках повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

Коломыйский горрайонный суд отменил штраф, назначенный мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. В ТЦК не смогли доказать, что военнообязанный получил повестку "Укрпочтой".

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Суд пришел к выводу, что мужчина не получил повестки о необходимости уточнения военно-учетных данных. Согласно постановлению Кабмина № 560 от 15 мая 2024 года, военнообязанные обязаны подписать личное подтверждение получения уведомления о повестке.

Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки не смогли предоставить доказательства получения повестки истцом.

Решение суда

Исходя из этих фактов, суд отменил постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине суд вынес приговор жителю села, который был обвинен в подделке документа для уклонения от мобилизации. Он подделал справку об опеке над отцом.

Ранее мы информировали, что также на Франковщине мужчина по требованию полиции отказался ехать в ТЦК. Как выяснилось, нарушитель находился в розыске.