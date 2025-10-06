Видео
Видео

Мужчина подделал справку, чтобы избежать службы — решение суда

Мужчина подделал справку, чтобы избежать службы — решение суда

Дата публикации 6 октября 2025 01:03
На Ивано-Франковщине мужчина подделал справку, чтобы не служить в ВСУ, но был оштрафован судом
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес приговор жителю села, который был обвинен в подделке документа для уклонения от мобилизации. Он подделал справку об опеке над отцом.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору суда, в апреле 2025 года мужчина создал на компьютере поддельный акт об уходе за своим отцом. Он напечатал документ и заполнил все необходимые графы, включая подписи членов комиссии. Поддельный акт был подан в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью получения отсрочки от мобилизации.

Решение суда

Подсудимый не явился на судебное заседание, а прислал письменное заявление, в котором признал свою вину. Калушский горрайонный суд назначил обвиняемому штраф в размере 8500 гривен за подделку и использование официального документа.

Ранее мы информировали, что в Ивано-Франковской области мужчина по требованию полиции отказался ехать в ТЦК. Как выяснилось, нарушитель находился в розыске.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который помогал уклонистам.

суд Ивано-Франковская область военный учет мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
