Чоловік підробив довідку, щоб уникнути мобілізації — рішення суду

Чоловік підробив довідку, щоб уникнути мобілізації — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 01:03
На Івано-Франківщині чоловік підробив довідку, щоб не служити в ЗСУ, але був оштрафований судом
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вирок мешканцю села, який був звинувачений у підробці документа для ухилення від мобілізації. Він підробив довідку про опіку над батьком.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду, у квітні 2025 року чоловік створив на комп'ютері підроблений акт про догляд за своїм батьком. Він надрукував документ та заповнив усі необхідні графи, включаючи підписи членів комісії. Підроблений акт був поданий до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою отримання відтермінування від мобілізації.

Рішення суду

Підсудний не з'явився на судове засідання, а надіслав письмову заяву, в якій визнав свою вину. Калуський міськрайонний суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 8500 гривень за підроблення та використання офіційного документа.

Раніше ми інформували, що в Івано-Франківській області чоловік на вимогу поліції відмовився їхати до ТЦК. Як з'ясувалося, порушник перебував у розшуку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який допомагав ухилянтам. 

суд Івано-Франківська область військовий облік мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
