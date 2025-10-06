На Івано-Франківщині чоловік підробив довідку, щоб не служити в ЗСУ, але був оштрафований судом

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вирок мешканцю села, який був звинувачений у підробці документа для ухилення від мобілізації. Він підробив довідку про опіку над батьком.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком суду, у квітні 2025 року чоловік створив на комп'ютері підроблений акт про догляд за своїм батьком. Він надрукував документ та заповнив усі необхідні графи, включаючи підписи членів комісії. Підроблений акт був поданий до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою отримання відтермінування від мобілізації.

Рішення суду

Підсудний не з'явився на судове засідання, а надіслав письмову заяву, в якій визнав свою вину. Калуський міськрайонний суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 8500 гривень за підроблення та використання офіційного документа.

