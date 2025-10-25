Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суд Австрії розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Суд Австрії розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 20:53
Оновлено: 21:11
Справа ексгенерала СБУ Наумова - суд Австрії розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ
Андрій Наумов. Фото: Укрінформ

Регіональний суд у Корнойбурзі (Австрія) незабаром ухвалюватиме рішення про можливу екстрадицію до України колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства експосадовець у жовтні 2025 року переїхав до Австрії, про що були поінформовані австрійські колеги.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:
Суд Австрії розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова - фото 1
Пост ДБР. Фото: скриншот

Справа ексгенерала СБУ Наумова

Хоча правоохоронці не розкривають ім’я підозрюваного, за даними ЗМІ, стає відомо, що  йдеться про Андрія Наумова.

У ДБР повідомили, що Бюро разом із Міністерством юстиції України веде активні переговори з австрійськими правоохоронцями щодо екстрадиції колишнього посадовця.

"Завдяки чіткій взаємодії з Офісом генерального прокурора та Мін’юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам Республіки Австрія", — додали в ДБР.

Нагадаємо, що раніше Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувачення ексгенерала Служби безпеки України у заволодінні коштами держпідприємства. Йдеться про суму понад 4 мільйони гривень.

Вищий суд міста Ніш (Сербія) засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей. Згодом у Сербії заявили, що Наумова не будуть екстрадувати з країни через "упереджену позицію президента Зеленського". Після цього Андрій Наумов вийшов з в'язниці у Сербії. 

Також стало відомо, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Андрія Наумова за запитом Державного бюро розслідувань.

суд Австрія сбу судові рішення Андрій Наумов
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації