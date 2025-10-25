Справа ексгенерала СБУ Наумова - суд Австрії розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ

Андрій Наумов. Фото: Укрінформ

Регіональний суд у Корнойбурзі (Австрія) незабаром ухвалюватиме рішення про можливу екстрадицію до України колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Після відбування річного терміну ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства експосадовець у жовтні 2025 року переїхав до Австрії, про що були поінформовані австрійські колеги.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Пост ДБР. Фото: скриншот

Справа ексгенерала СБУ Наумова

Хоча правоохоронці не розкривають ім’я підозрюваного, за даними ЗМІ, стає відомо, що йдеться про Андрія Наумова.

У ДБР повідомили, що Бюро разом із Міністерством юстиції України веде активні переговори з австрійськими правоохоронцями щодо екстрадиції колишнього посадовця.

"Завдяки чіткій взаємодії з Офісом генерального прокурора та Мін’юстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам Республіки Австрія", — додали в ДБР.

Нагадаємо, що раніше Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувачення ексгенерала Служби безпеки України у заволодінні коштами держпідприємства. Йдеться про суму понад 4 мільйони гривень.

Вищий суд міста Ніш (Сербія) засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей. Згодом у Сербії заявили, що Наумова не будуть екстрадувати з країни через "упереджену позицію президента Зеленського". Після цього Андрій Наумов вийшов з в'язниці у Сербії.

Також стало відомо, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Андрія Наумова за запитом Державного бюро розслідувань.