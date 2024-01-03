Колишній генерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, — ЗМІ

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Фото: Радіо Свобода

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов вийшов із сербської в'язниці. У країні його засудили до року ув'язнення за відмивання коштів. Таку інформацію підтвердили журналістам у Високому суді міста Ніш.

Про це пише BBC Україна, посилаючись на сербську службу новин.

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Зазначається, що ексчиновник вийшов на волю на початку грудня, проте через розгляд апеляції в нього забрали документи за заборонили виїжджати з країни.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", — йдеться у повідомленні.

Своєю черго захист Наумова подав скаргу на таке рішення, агрументувавши це загрозою для життя їхнього клієнта, проте суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд із Сербії. — Ред.) зайве, особливо враховуючи, що він уже відбув повний термін покарання", — зауважив для ВВС адвокат Наумова Олександр Овчинников.

Загроза для життя експосадовця

Він додав, що під час розгляду справи щодо екстрадиції в суді вдалося встановити реальну загрозу для життя Наумова. Особлисто він говорив про те, що йому небезпечно перебувати у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", — запевнив адвокат.

Що відомо про справу Андрія Наумова

Як відомо, 29 вересня 2023 року Вищий суд міста Ніш (Сербія) засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може прихистити колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, якщо той свідчитиме проти Зеленського. Наумова в Україні підозрюють у держзраді та сприянні захоплення ЧАЕС окупантами.

Зазначається, що Наумов утік з України та жив декілька місяців у Німеччині. Він зміг перетнути кордони Європейського Союзу з незадекларованим майном та потрапити до Сербії, проте там його затримали вже 7 червня 2022 року.

Також ми писали, що у Сербії відмовили Україні екстрадувати Андрія Наумова через слова президента Володимира Зеленського про "зрадника". Йдеться про можливу державну зраду Наумова, розслідування якої проводили українські правоохоронці.