Бывший генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии, — СМИ

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: Радио Свобода

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов вышел из сербской тюрьмы. В стране его приговорили к году заключения за отмывание средств. Такую информацию подтвердили журналистам в Высоком суде города Ниш.

Об этом пишет BBC Украина, ссылаясь на сербскую службу новостей.

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Отмечается, что экс-чиновник вышел на свободу в начале декабря, однако из-за рассмотрения апелляции у него забрали документы и запретили выезжать из страны.

"Ему пока не позволено покидать страну и местопребывания, пока не завершится процесс апелляции", — говорится в сообщении.

В свою очередь, защита Наумова подала жалобу на такое решение, агрументировав это угрозой для жизни их клиента, однако суд ее не удовлетворил.

"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии. — Ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", — отметил для ВВС адвокат Наумова Александр Овчинников.

Угроза для жизни экс-чиновника

Он добавил, что при рассмотрении дела об экстрадиции в суде удалось установить реальную угрозу жизни Наумова. Лично он говорил о том, что ему опасно находиться в Сербии.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", — заверил адвокат.

Что известно о деле Андрея Наумова

Как известно, 29 сентября 2023 года Высший суд города Ниш (Сербия) приговорил Андрея Наумова к году лишения свободы по делу об отмывании денег.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может приютить бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, если он будет свидетельствовать против Зеленского. Наумов в Украине подозревается в госизмене и содействии захвату ЧАЭС оккупантами.

Отмечается, что Наумов скрылся из Украины и жил несколько месяцев в Германии. Он смог пересечь границы Европейского Союза с незадекларированным имуществом и попасть в Сербию, однако там он был задержан уже 7 июня 2022 года.

Также мы писали, что в Сербии отказали Украине экстрадировать Андрея Наумова из-за слов президента Владимира Зеленского об "изменнике". Речь идет о возможной государственной измене Наумова, расследование которой проводили украинские правоохранители.