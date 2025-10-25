Видео
Суд Австрии рассмотрит экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова

Суд Австрии рассмотрит экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 20:53
обновлено: 21:11
Дело экс-генерала СБУ Наумова - суд Австрии рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ
Андрей Наумов. Фото: Укринформ

Региональный суд в Корнойбурге (Австрия) вскоре будет принимать решение о возможной экстрадиции в Украину бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства экс-чиновник в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Суд Австрии рассмотрит экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова - фото 1
Пост ГБР. Фото: скриншот

Дело экс-генерала СБУ Наумова

Хотя правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, по данным СМИ, становится известно, что речь идет об Андрее Наумове.

В ГБР сообщили, что Бюро вместе с Министерством юстиции Украины ведет активные переговоры с австрийскими правоохранителями по экстрадиции бывшего чиновника.

"Благодаря четкому взаимодействию с Офисом генерального прокурора и Минюстом Украины необходимые для экстрадиции документы были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам Республики Австрия", — добавили в ГБР.

Напомним, что ранее Офис Генерального прокурора направил в суд обвинение экс-генерала Службы безопасности Украины в завладении средствами госпредприятия. Речь идет о сумме более 4 миллионов гривен.

Высший суд города Ниш (Сербия) приговорил Андрея Наумова на год лишения свободы по делу об отмывании денег. Впоследствии в Сербии заявили, что Наумова не будут экстрадировать из страны из-за "предвзятой позиции президента Зеленского". После этого Андрей Наумов вышел из тюрьмы в Сербии.

Также стало известно, что Интерпол объявил в международный розыск Андрея Наумова по запросу Государственного бюро расследований.

суд Австрия сбу судебные решения Андрей Наумов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
