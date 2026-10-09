Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня — Укргідрометцентр прогнозує дощі та хмарність

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, в Україні прогнозують мінливу хмарність і переважно суху погоду. Водночас уночі на північному сході та Дніпропетровщині можливі дощі, а вдень опади очікуються у східних областях. У південно-східних регіонах вранці місцями буде туман. Температура вдень сягатиме +23°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 жовтня в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей опадів не передбачається, проте вночі помірні дощі можливі на північному сході країни та Дніпропетровщині. Удень невеликі опади прогнозують у східних областях.

Прогноз погоди на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі та вранці в південно-східних регіонах місцями утворюватиметься туман. Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря здебільшого становитиме +4…+9 °C, у Карпатах — +1…+6 °C. На півдні та південному сході буде тепліше — +10…+15 °C. Удень стовпчики термометрів покажуть +14…+19 °C, а в південній частині країни повітря прогріється до +23 °C.

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Прогноз погоди від Meteoprog

За даними Meteoprog, у центральних, північних і західних областях очікується мінлива хмарність без істотних опадів. У цих регіонах уночі температура переважно коливатиметься в межах +4…+9 °C, а вдень становитиме +14…+19 °C.

Прогноз погоди на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

На Київщині також прогнозують суху погоду. У столиці вночі буде близько +7…+9 °C, а вдень повітря прогріється до +17…+19 °C.

На сході країни можливі дощі. Зокрема, у Харківській області прогнозують невеликі опади вночі та вдень. У Харкові температура становитиме +11…+13 °C уночі та +16…+18 °C удень. На Донеччині та Луганщині вдень також місцями можливий невеликий дощ.

У Дніпропетровській області вночі очікується помірний дощ, а температура повітря становитиме +10…+15 °C. У південних областях переважатиме суха погода, а вдень повітря може прогрітися до +23 °C.

На заході країни вночі в гірських районах температура опускатиметься до +1…+6 °C. Вітер у більшості регіонів буде південно-західним, 5–10 м/с.

За даними Meteoprog, у Києві сонце зійде о 07:11, а зайде о 18:18. Світловий день триватиме 11 годин 7 хвилин.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом NOAA, у жовтні 2026 року найсильніші геомагнітні збурення очікуються з 12 по 16 жовтня, а ще один період підвищеної активності прогнозують на 22 жовтня. Водночас на початку та наприкінці місяця передбачають слабкі магнітні бурі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року середня температура повітря в Україні може перевищити кліматичну норму на 1–2 °C. Водночас у другій половині місяця очікуються нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат може випасти перший сніг.