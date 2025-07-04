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Головна Новини дня Су-34, імовірно, завдав удару по Кривому Рогу

Су-34, імовірно, завдав удару по Кривому Рогу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 14:21
По Кривому Рогу завдано авіаудару з окупованої території
Дим у небі в Кривому Розі. Фото: кадр з відео

У п’ятницю, 4 липня, Кривий Ріг зазнав ворожого авіаудару. Удар було завдано близько об 11:38.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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Згідно з попередніми даними, приблизно об 11:25 у повітряному просторі над тимчасово окупованою територією Запорізької області було зафіксовано пуск повітряної цілі з тактичного винищувача, ймовірно Су-34. Об’єкт пролетів понад 100 км та вразив район Кривого Рогу.

Наразі тип застосованого боєприпасу остаточно не встановлено — це стане можливим після аналізу уламків, виявлених на місці падіння. Всі обставини авіаудару з’ясовуються.

Нагадаємо, у Кривому Розі лунали потужні вибухи. Спершу в Повітряних силах повідомили про загрозу безпілотників.

Згодом в Дніпропетровській ОВА додали, що внаслідок атаки постраждало двоє чоловіків.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли ракета
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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