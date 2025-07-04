По Кривому Рогу завдано авіаудару з окупованої території

Су-34, імовірно, завдав удару по Кривому Рогу
У п’ятницю, 4 липня, Кривий Ріг зазнав ворожого авіаудару. Удар було завдано близько об 11:38.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід".
Чим Росія атакувала Кривий Ріг 4 липня
Згідно з попередніми даними, приблизно об 11:25 у повітряному просторі над тимчасово окупованою територією Запорізької області було зафіксовано пуск повітряної цілі з тактичного винищувача, ймовірно Су-34. Об’єкт пролетів понад 100 км та вразив район Кривого Рогу.
Наразі тип застосованого боєприпасу остаточно не встановлено — це стане можливим після аналізу уламків, виявлених на місці падіння. Всі обставини авіаудару з’ясовуються.
Нагадаємо, у Кривому Розі лунали потужні вибухи. Спершу в Повітряних силах повідомили про загрозу безпілотників.
Згодом в Дніпропетровській ОВА додали, що внаслідок атаки постраждало двоє чоловіків.
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