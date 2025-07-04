По Кривому Рогу нанесен авиаудар с оккупированной территории

Су-34, вероятно, нанес удар по Кривому Рогу
В пятницу, 4 июля, Кривой Рог подвергся вражескому авиаудару. Удар был нанесен около 11:38.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".
Чем Россия атаковала Кривой Рог 4 июля
Согласно предварительным данным, примерно в 11:25 в воздушном пространстве над временно оккупированной территорией Запорожской области был зафиксирован пуск воздушной цели с тактического истребителя, вероятно Су-34. Объект пролетел более 100 км и поразил район Кривого Рога.
Сейчас тип примененного боеприпаса окончательно не установлен — это станет возможным после анализа обломков, обнаруженных на месте падения. Все обстоятельства авиаудара выясняются.
Напомним, в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Сначала в Воздушных силах сообщили об угрозе беспилотников.
Впоследствии в Днепропетровской ОВА добавили, что в результате атаки пострадали двое мужчин.
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