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Студенту відмовили в перетині кордону — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 00:33
Прикордонники не випустили студента до Польщі — яке рішення ухвалив суд
Прикордонники перевіряють документи в потязі. Фото ілюстративне: lviv.portal.ua

У Львові прикордонники не дозволили виїхати з України студенту, який хотів взяти участь у програмі міжнародної академічної мобільності. Аби отримати матеріальну та моральну компенсацію, молодик звернувся з позовом на суду.

Про це йдеться у вироку, який Личаківський районний суд міста Львова ухвалив 15 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, позивач навчається у "Придніпровській державній академії будівництва та архітектури" Українського державного університету науки й технологій. У квітні минулого року канадський університет Лейкгед схвалив його заявку на участь у програмі міжнародної академічної мобільності. У період від липня до вересня того ж року хлопець мав перебувати в Канаді. За кілька днів до початку стажування студент спробував виїхати потягом із Львівщини до Польщі, але прикордонники молодика не пропустили, заявивши, що він не надав усіх необхідних документів.

Тогоріч у вересні Дніпровський окружний адміністративний суд визнав, що відмова в перетині кордону була незаконною та скасував її. Апеляційний суд ухвалив аналогічне рішення.

До Личаківського районного суду міста Львова молодик звернувся, щоб отримати 50,6 тисячі гривень в якості компенсації матеріальних збитків і 50 тисяч гривень моральної компенсації. Хлопець пояснив, що перед поїздкою, яку через відмову охоронців держрубежів довелося скасувати, витратив гроші на бронювання житла, придбав квитки, оплатив візовий збір і орендував готель у Львові. Частину грошей вдалося повернути, але не обійшлося й без збитків. До того ж через цю ситуацію він перебував в емоційній напрузі.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що через відмову у виїзді за кордон позивач зазнав душевних страждань, оскільки не зміг реалізувати свої плани на навчання та академічний розвиток. Позов студента задовольнили частково: із держбюджету мають стягнути на його користь 70,6 тисячі гривень, з яких 20 тисяч гривень є моральною компенсацією, а решта — компенсацією матеріальних збитків.

Упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік продавав автомобілі, які ввезли в Україну в якості гуманітарної допомоги. Його засудили до позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті військовозобов'язаний після оформлення у ТЦК утік із призовного пункту. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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