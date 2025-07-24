Пограничники не выпустили студента в Польшу — какое решение принял суд

Пограничники проверяют документы в поезде. Фото иллюстративное: lviv.portal.ua

Во Львове пограничники не позволили выехать из Украины студенту, который хотел принять участие в программе международной академической мобильности. Чтобы получить материальную и моральную компенсацию, молодой человек обратился с иском в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Лычаковский районный суд города Львова принял 15 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, истец учится в "Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры" Украинского государственного университета науки и технологий. В апреле прошлого года канадский университет Лейкгед одобрил его заявку на участие в программе международной академической мобильности. В период с июля по сентябрь того же года парень должен был находиться в Канаде. За несколько дней до начала стажировки студент попытался выехать поездом из Львовщины в Польшу, но пограничники молодого человека не пропустили, заявив, что он не предоставил всех необходимых документов.

В прошлом году в сентябре Днепровский окружной административный суд признал, что отказ в пересечении границы был незаконным и отменил его. Апелляционный суд принял аналогичное решение.

В Лычаковский районный суд города Львова молодой человек обратился, чтобы получить 50,6 тысячи гривен в качестве компенсации материального ущерба и 50 тысяч гривен моральной компенсации. Парень объяснил, что перед поездкой, которую из-за отказа охранников госграницы пришлось отменить, потратил деньги на бронирование жилья, приобрел билеты, оплатил визовый сбор и арендовал отель во Львове. Часть денег удалось вернуть, но не обошлось и без убытков. К тому же из-за этой ситуации он находился в эмоциональном напряжении.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что из-за отказа в выезде за границу истец испытал душевные страдания, поскольку не смог реализовать свои планы на обучение и академическое развитие. Иск студента удовлетворили частично: из госбюджета должны взыскать в его пользу 70,6 тысячи гривен, из которых 20 тысяч гривен является моральной компенсацией, а остальные деньги — компенсацией материального ущерба.

В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Полтаве мужчина продавал автомобили, которые ввезли в Украину в качестве гуманитарной помощи. Его приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.

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