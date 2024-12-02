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Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

2 грудня 2024 10:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Виїзд студентів за кордон став можливим – деталі від МОН
Студенти університету. Ілюстративне фото: Flickr
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні студенти отримали дозвіл виїжджати за кордон на навчання в іноземних вищих навчальних закладах. Водночас таку змогу матимуть й українські викладачі.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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У 2024 році скасували заборону на виїзд чоловіків за кордон, які навчаються в закордонних вищих навчальних закладах. Також дозвіл на виїзд тепер мають викладачі українських університетів для підвищення кваліфікації та участі в конференціях. 

Для цього чоловіки мають отримати лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону.

"З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", — розповів Винницький.

За його словами, 561 людина, яка отримала такий дозвіл, без винятку повернулася до України. У МОН зауважили, що це дуже хороша статистика. 

Нагадаємо, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

За словами Зеленського, проблема не в кількості військ в Україні, а в їхньому належному озброєнні. 

кордон МОН студенти навчання прикордонники військовозобов'язані чоловіки

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