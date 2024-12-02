Выезд студентов за границу стал возможным – детали от МОН

Студенты в университете. Иллюстративное фото: Flickr

В Украине студенты получили разрешение выезжать за границу на обучение в иностранных высших учебных заведениях.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Дзеркалу тижня".

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Выезд мужчин за границу

В 2024 году отменили запрет на выезд за границу мужчин, которые учатся в зарубежных вузах. Также разрешение на выезд теперь имеют преподаватели украинских университетов для повышения квалификации и участия в конференциях.

Для этого мужчины должны получить письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы.

"С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы один научно-педагогический работник", — рассказал Винницкий.

По его словам, 561 человек, получивший такое разрешение, без исключения вернулся в Украину. В МОН отметили, что это очень хорошая статистика.

Напомним, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Там считают, что это изменит боевые силы украинской армии.

По словам Зеленского, проблема не в количестве войск в Украине, а в их должном вооружении.