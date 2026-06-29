Стрілянина в Німеччині: шестеро загиблих у молодіжному закладі

Місце смертельної стрілянини в північному місті Штаде. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У місті Штаде на півночі Німеччини сталася стрілянина в закладі соціального обслуговування для молоді. Внаслідок інциденту загинули шість людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Стрілянина на півночі Німеччини

Подія сталася у понеділок неподалік портового міста Гамбург. Поліція кваліфікувала випадок як умисне вбивство з кількома жертвами. Мотиви нападника наразі встановлюються.

За даними місцевих ЗМІ, спочатку повідомлялося про п’ять загиблих — чотирьох жінок і одного чоловіка. Згодом ще один постраждалий помер у лікарні, що збільшило кількість жертв до шести.

Правоохоронці затримали двох осіб, серед яких — імовірний стрілець. Поліція закликала мешканців уникати району події, однак згодом заявила, що загрози для населення немає.

На оприлюднених кадрах видно, як поліція зупиняє автомобіль із пробитим колесом та затримує двох людей. Район події оточено, на місці працюють слідчі та криміналісти. Розслідування триває.

Німецька поліція. Фото: Reuters

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