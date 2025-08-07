У Черкасах затримали чоловіка, який стріляв в McDonald's

Стрілянина в McDonald's — у Черкасах затримали зловмисника
У четвер, 7 серпня, у Черкасах в McDonald's сталася стрілянина. Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив кілька пострілів всередині закладу харчування.
Про це інформує пресслужба Нацполіції України у Telegram.
Стрілянина в McDonald's — як покарають зловмисника
Сьогодні, 7 серпня, невідомий чоловік зайшов до приміщення закладу харчування McDonald's у Черкасах. Він здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні.
Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано.
За даними Нацполіції, подія сталася сьогодні близько 11:00 години: до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській. Одразу було запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Поліціянти негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу.
Раніше ми інформували, що 7 серпня у Черкасах посеред центру міста поліція проводили масштабну операцію через озброєного чоловіка.
Нещодавно стрілянина сталася в Харкові — чоловік відкрив вогонь по ветерану ЗСУ.
