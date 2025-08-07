В Черкассах задержали мужчину, который стрелял в McDonald's

Стрельба в McDonald's — в Черкассах задержали злоумышленника
В четверг, 7 августа, в Черкассах в McDonald's произошла стрельба. Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов внутри заведения питания.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram.
Стрельба в McDonald's — как накажут злоумышленника
Сегодня, 7 августа, неизвестный мужчина зашел в помещение заведения питания McDonald's в Черкассах. Он произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете.
Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.
По данным Нацполиции, происшествие произошло сегодня около 11:00 часов: в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу была введена специальная полицейская операция. Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.
В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.
Ранее мы информировали, что 7 августа в Черкассах посреди центра города полиция проводили масштабную операцию из-за вооруженного мужчины.
Недавно стрельба произошла в Харькове — мужчина открыл огонь по ветерану ВСУ.
