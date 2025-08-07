Видео
Главная Новости дня Стрельба в McDonald's — в Черкассах задержали злоумышленника

Стрельба в McDonald's — в Черкассах задержали злоумышленника

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:41
В Черкассах задержали мужчину, который стрелял в McDonald's
Правоохранители и медики на месте стрельбы в McDonald's в Черкассах. Фото: Нацполиция

В четверг, 7 августа, в Черкассах в McDonald's произошла стрельба. Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов внутри заведения питания.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram.

Стрілянина у McDonald's
Полиция возле места стрельбы в Черкассах 7 августа. Фото: Нацполиция

Стрельба в McDonald's — как накажут злоумышленника

Сегодня, 7 августа, неизвестный мужчина зашел в помещение заведения питания McDonald's в Черкассах. Он произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете.

Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.

Стрілянина у McDonald's
Место стрельбы в Черкассах 7 августа. 7 августа Фото: Нацполиция

По данным Нацполиции, происшествие произошло сегодня около 11:00 часов: в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Смелянской. Сразу была введена специальная полицейская операция. Полицейские немедленно эвакуировали посетителей и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.

В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД. Сейчас он задержан в процессуальном порядке, медики оказывают ему необходимую помощь.

Стрілянина у McDonald's
Место стрельбы в Черкассах 7 августа. Фото: Нацполиция

Ранее мы информировали, что 7 августа в Черкассах посреди центра города полиция проводили масштабную операцию из-за вооруженного мужчины.

Недавно стрельба произошла в Харькове — мужчина открыл огонь по ветерану ВСУ.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
