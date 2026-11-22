Бійці Національної поліції України. Фото ілюстративне: kyiv.npu.gov.ua

Увечері в суботу, 21 листопада, біля кафе на пішохідній частині вулиці Незалежності в центрі Івано-Франківська виник конфлікт між трьома чоловіками. Під час сварки пролунав постріл, унаслідок якого 34-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про стрілянину в Івано-Франківську

На звук пострілу відразу відреагували поліцейські та нацгвардійці, які патрулювали центр міста. Вони викликали швидку допомогу.

Ще одного учасника конфлікту, 27-річного місцевого жителя, доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. У чоловіка також були помітні травми обличчя.

Яку зброю знайшла поліція на місці стрілянини

Правоохоронці оглянули місце події та знайшли зброю, попередньо — травматичну.

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Наразі слідчі з'ясовують, чому виникла сварка та за яких обставин застосували зброю. Після цього правоохоронці визначать правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі конфлікт між двома компаніями біля торговельного центру закінчився бійкою зі стріляниною та ножовим пораненням. Один із чоловіків кілька разів вистрілив у землю, але гумові кулі зрикошетили в людей. Постраждали шестеро осіб, серед яких був неповнолітній.

Також Новини.LIVE писали про те, що 5 листопада в Тернополі поліція проводила спецоперацію через озброєного чоловіка, який заблокував керівницю магазину у службовому кабінеті. Згодом із приміщення пролунали два постріли. На місці працювали правоохоронці та інші профільні служби.