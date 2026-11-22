Сотрудники Национальной полиции Украины. Фото иллюстративное: kyiv.npu.gov.ua

Вечером в субботу, 21 ноября, возле кафе на пешеходной части улицы Независимости в центре Ивано-Франковска возник конфликт между тремя мужчинами. Во время ссоры раздался выстрел, в результате которого 34-летний местный житель получил ранение в ногу. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о стрельбе в Ивано-Франковске

На звук выстрела сразу отреагировали полицейские и нацгвардейцы, патрулировавшие центр города. Они вызвали скорую помощь.

Еще одного участника конфликта, 27-летнего местного жителя, доставили в Ивано-Франковское районное управление полиции. У мужчины также были заметны травмы лица.

Какое оружие нашла полиция на месте стрельбы

Правоохранители осмотрели место происшествия и обнаружили оружие, предположительно — травматическое.

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В настоящее время следователи выясняют, почему возникла ссора и при каких обстоятельствах было применено оружие. После этого правоохранители определят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе конфликт между двумя компаниями возле торгового центра закончился дракой со стрельбой и ножевым ранением. Один из мужчин несколько раз выстрелил в землю, но резиновые пули рикошетили в людей. Пострадали шесть человек, среди которых был несовершеннолетний.

Также Новини.LIVE писали о том, что 5 ноября в Тернополе полиция проводила спецоперацию из-за вооруженного мужчины, который заблокировал руководительницу магазина в служебном кабинете. Впоследствии из помещения раздались два выстрела. На месте работали правоохранители и другие профильные службы.