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Головна Новини дня Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових

Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових

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Дата публікації: 11 липня 2026 14:00
Стрілецький хортинг у Запоріжжі: дітей і військових навчають стрільби та розвитку
Навчання стрілецькій справі. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

У Запоріжжі діє Національна федерація стрілецького хортингу України — дисципліна, яка виникла саме тут, на землі, де козаки колись відточували бойові вміння. З грудня 2022 року через федерацію пройшли поліцейські, медики, волонтери та бійці ЗСУ, Нацгвардії, "Азову" і ССО. Лише на Запорізькому напрямку це близько тисячі захисників! А ще — діти від 8 років.

Про те, як працює методика і чому повага до зброї тут не просто слова зі статуту, дізналась спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Як працює стрілецький хортинг: пневматика, тактика і стрільба в русі 

На перший погляд — звичайне тренування зі стрільби. Але стрілецький хортинг — це не просто робота по мішенях. Він поєднує фізичну підготовку, тактичні елементи й концентрацію під навантаженням. Головний інструмент — пневматична багатозарядна газобалонна зброя. Методику розробляли з 2019 року: підбирали зброю, шліфували програму, щоб те, що відпрацьовується тут, — працювало там.

"Ця пневматична багатозарядна газобалонна зброя надає можливість відпрацьовувати повністю всі аспекти стрільби. Окрім базових — ще спеціалізовані та тактичні: і заміна магазину, і стрільба в русі, і з-за укриття, серійна стрільба, перенесення вогню. Надаємо ще юридичні пояснення щодо правил використання зброї: де можна, коли можна, коли не можна і чому заборонено", — розповів Сергій Єлін, президент Національної федерації стрілецького хортингу України.

Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових - фото 1
Сергій Єлін, президент Національної федерації стрілецького хортингу України. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Чому зі зброєю треба поводитися обережно

Серед тих, хто проводить заняття, — Валерія Сергіїва. Ця юна інструкторка спокійно й упевнено пояснює вихованцям правила поводження зі зброєю. Два роки тому вона сама вперше прийшла сюди навчатися. Тепер стоїть перед групою і пояснює те, що колись пояснювали їй. Батько Валерії — військовий, і дівчина вирішила йти його кроками.

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"Відчуваю трошки страх і гордість за себе, що я навчаюсь такого, маю досвід і маю добрі влучання. Тепер свої знання передаю іншим. Треба пам'ятати, що не можна просто так брати зброю. Треба з нею поводитись дуже обережно — неважливо, яка це зброя, іграшкова чи бойова. З нею завжди треба поводитись обережно", — поділилась роздумами Валерія.

Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових - фото 2
Валерія Сергіїва, інструкторка. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Стрілецький хортинг у школах: модуль з вогневої підготовки для дітей Запоріжжя

Методика безпечна настільки, що сюди приходять діти з 8 років. Ба більше — стрілецький хортинг вже частково інтегрований як модуль з вогневої підготовки у шкільний предмет "Захист України". В той час, коли на тимчасово окупованих територіях ворог примусово навчає українських дітей воювати проти власної країни, це набуває особливого значення.

"Наші діти, які залишились у Запоріжжі, все прекрасно розуміють. Вони кожної ночі чують вибухи, бачать прильоти, війну. Вони розуміють, що вміння правильно користуватись зброєю — це насамперед можливість за потреби надати захист собі та своїй родині", — відзначив Сергій Єлін.

Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових - фото 3
Місце для стрільби. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Як формується культура поводження зі зброєю

Програма хортингу — це не лише мішені й постріли. Це також зустрічі з ветеранами, патріотичні заходи, дисципліна. Дитина, яка пройшла через це, вже ніколи не сприйматиме зброю як іграшку — і готова вказати на порушення тому, хто правил не дотримується.

"Наші діти, якщо бачать, що хтось іграшковий пістолет на когось направив, вже кажуть: "Не можна так робити, ти порушуєш правила техніки безпеки". Це показує, що дитина у своєму віці вже має культуру не тільки поводження зі зброєю, але й здатна зробити зауваження тому, хто ці правила порушує, може донести інформацію", — пояснив президент федерації.

Повага до зброї для Сергія Єліна — не просто слова зі статуту. Одного разу йому наснився сон: він із групою в оточенні, автомат клинить тричі. Прокинувся — і побіг до федерації перевіряти зброю. Заклинило тричі. Рівно як у сні.

"Повага до зброї має бути на такому рівні — на зверхчуттєвому. Тоді ти будеш і відчувати, і добре відпрацьовувати, і зброя тебе не підведе. Цього разу мені зброя дала інформацію, що їхати не можна — і можливо цим вона врятувала життя не тільки мені, але й моїй групі", — пригадав Єлін.

Стрілецький хортинг — про вміння, яке може врятувати життя, і про відповідальність, яку беруть на себе всі: від юного учня до досвідченого бійця. Адже саме зараз це актуально як ніколи.

Стрілецький хортинг у Запоріжжі: як навчають дітей і військових - фото 4
Діти вчаться поводитись зі зброєю. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали про стрілянину у Запоріжжі біля продуктового магазину. Тоді поранення отримали 17-річний хлопець та чоловік 33 років, їх було госпіталізовано. Правопорушника затримали, йому можуть призначити до 7 років у в’язниці.

Також до того Новини.LIVE повідомляли, що в Запоріжжі сталася стрілянина за участі поліцейського. Правоохоронець відкрив вогонь по чоловіку, який підозрювався у побитті та пограбуванні іншої людини. За даними слідства, підозрюваний поводився агресивно та дістав предмет, схожий на пістолет. Як виявилося, він був військовим у СЗЧ.

стрілянина Запоріжжя Хортинг
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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