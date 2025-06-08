Які зараз стосунки між Трампом та Зеленським — глава України відверто розповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Після суперечки в Овальному кабінеті у США стосунки між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським здавались напруженими. Однак згодом президенти особисто зустрічались у Ватикані, й це спілкування пройшло більш вдало.

Глава України Володимир Зеленський відверто розповів про стосунки з Дональдом Трампом в інтерв'ю ABC News, яке опублікували в неділю, 8 червня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про стосунки з Трампом

Глава України зазначив, що його реакцію на події, що сталися в Овальному кабінеті в лютому 2025 року, було видно наскрізь. Він додав, що суперечка з Трампом виникла через різне сприйняття ситуації. Зеленський наголосив, що Україна має сильні сторони — люди, мораль, правду, гідність та цінності. Ці п'ять речей мають для нього особливе значення.

"Я можу бути емоційним або ні, по-різному. Але я — про правду. Може бути щось зайвим. Іноді так буває під час війни. Але точно я не можу втратити гідність. Я просто не маю на це права. Я як президент захищаю правду про мою країну. І іноді вона десь за океаном не звучить як щось дуже важливе, але для нас в цей момент — це дуже важливо", — розповів Зеленський.

Ситуація в Овальному кабінеті, на думку президента, була негативною як для України, так й для США. Зеленський зізнався, що хотів би вірити в те, що зараз між ним та Трампом — нормальні професійні стосунки.

"Те що сталось, я сказав відверто, не допоможе обом нашим країнам. Тому я дуже хотів, аби наступні зустрічі були чесними, але правильними. Які б не загрожували єдності наших людей і відносин", — додав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані

Вже у квітні між президентами України та США відбулась зустріч у Ватикані. Вона була короткою та віч-на-віч.

"Зустріч у Ватикані була в іншому форматі. Попри це, вона дійсно вийшла хорошою та продуктивною. 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті", — сказав Зеленський.

Чи відчуває Трамп біль українців

Глава держави, відповідаючи на питання про те, чи відчуває Трамп ввесь біль українців, зазначив, що навіть ті, хто проживає зараз в Україні, можуть не до кінця розуміти біль втрати інших людей. Відтак, американський лідер не може відчувати всю трагічність цієї війни.

"Це не відносно Трампа, а будь-якої людини, яка тут не знаходиться, вона не може відчувати весь цей біль. Й ми не "діти з Путіним на майданчику". Він вбивця, який прийшов на цей майданчик", — додав Зеленський.

Стосунки Трампа з Путіним

Зеленський прокоментував й стосунки між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Він зазначив, що вони досить тривалі.

"Стосунки Трампа з Путіним точно довші, ніж зі мною. І це зрозуміло. Я думаю, що економічні відносини й різні стосунки Росії з Америкою — це все-таки продовження лінії геополітичних відносин США й СРСР", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України також заявив про те, що США надіслали на Близький Схід 20 тисяч ракет. Ця зброя була призначена для України.

Крім того, глава держави пояснив, чому Путін не хоче завершувати війну. Зеленський переконаний, що світ має посилити тиск на російського диктатора.