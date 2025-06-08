Какие сейчас отношения между Трампом и Зеленским — глава Украины откровенно рассказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

После спора в Овальном кабинете в США, отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским казались напряженными. Однако впоследствии президенты лично встречались в Ватикане, и это общение прошло более удачно.

Глава Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал об отношениях с Дональдом Трампом в интервью ABC News, которое опубликовали в воскресенье, 8 июня.

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Зеленский об отношениях с Трампом

Глава Украины отметил, что его реакцию на события, произошедшие в Овальном кабинете в феврале 2025 года, было видно насквозь. Он добавил, что спор с Трампом возник из-за разного восприятия ситуации. Зеленский отметил, что Украина имеет сильные стороны — люди, мораль, правду, достоинство и ценности. Эти пять вещей имеют для него особое значение.

"Я могу быть эмоциональным или нет, по-разному. Но я — о правде. Может быть что-то лишним. Иногда так бывает во время войны. Но точно я не могу потерять достоинство. Я просто не имею на это права. Я как президент защищаю правду о моей стране. И иногда она где-то за океаном не звучит как что-то очень важное, но для нас в этот момент — это очень важно", — рассказал Зеленский.

Ситуация в Овальном кабинете, по мнению президента, была негативной как для Украины, так и для США. Зеленский признался, что хотел бы верить в то, что сейчас между ним и Трампом — нормальные профессиональные отношения.

"То что произошло, я сказал откровенно, не поможет обеим нашим странам. Поэтому я очень хотел, чтобы следующие встречи были честными, но правильными. Которые бы не угрожали единству наших людей и отношений", — добавил Зеленский.

Встреча Зеленского с Трампом в Ватикане

Уже в апреле между президентами Украины и США состоялась встреча в Ватикане. Она была короткой и с глазу на глаз.

"Встреча в Ватикане была в другом формате. Несмотря на это, она действительно получилась хорошей и продуктивной. 15 минут в Ватикане тет-а-тет сделали больше, чем встреча в большом кругу людей в Овальном кабинете", — сказал Зеленский.

Чувствует ли Трамп боль украинцев

Глава государства, отвечая на вопрос о том, чувствует ли Трамп всю боль украинцев, отметил, что даже те, кто проживает сейчас в Украине, могут не до конца понимать боль потери других людей. Следовательно, американский лидер не может чувствовать всю трагичность этой войны.

"Это не в отношении Трампа, а любого человека, который здесь не находится, он не может чувствовать всю эту боль. И мы не "дети с Путиным на площадке". Он убийца, который пришел на эту площадку", — добавил Зеленский.

Отношения Трампа с Путиным

Зеленский прокомментировал и отношения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что они достаточно длительные.

"Отношения Трампа с Путиным точно дольше чем со мной. И это понятно. Я думаю, что экономические отношения и разные отношения России с Америкой — это все-таки продолжение линии геополитических отношений США и СССР", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины также заявил о том, что США направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет. Это оружие было предназначено для Украины.

Кроме того, глава государства объяснил, почему Путин не хочет завершать войну. Зеленский убежден, что мир должен усилить давление на российского диктатора.