Відключення світла в Україні 23 лютого — про що попередило Укренерго

Електрики лагодять обладнання. Фото: УНІАН

Станом на ранок 23 лютого після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишалися споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а енергетики розпочали аварійні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Україні діятимуть сьогодні погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Укренерго.

Яка ситуація в енергетиці України станом на 23 лютого

За повідомленням Укренерго, зараз триває відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих атак на енергооб'єкти. Такі роботи продовжуються, зокрема, на Одещині.

Тим часом у більшості регіонів України 23 лютого застосують кілька режимів обмежень. Для промисловості діють графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів будуть запроваджені графіки погодинних відключень. У деяких регіонах діятимуть аварійні графіки відключень, тривалість яких невідома. Споживачів закликають орієнтуватися на повідомлення обленерго свого регіону.

Водночас в регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається потреба в ощадливому споживанні. Енергетики просять населення обмежити користування потужними електроприладами або переносити їх на нічний час після 23:00.

Зазначимо, що українці масово скаржаться на високі суми у платіжках за електроенергію. Фахівці пояснили, чому платіжки за світло високі попри відсутність електроенергії. Також стало відомо, якими будуть тарифи на електроенергію з 1 березня.

Окремо експерт сказав, коли ситуація з електроенергією має стабілізуватися і графіки відключень скоротяться.