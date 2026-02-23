Відключення світла в Україні 23 лютого — про що попередило Укренерго

Стежте за обленерго — де діятимуть графіки відключення світла
Станом на ранок 23 лютого після ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишалися споживачі в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а енергетики розпочали аварійні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Україні діятимуть сьогодні погодинні графіки відключення електроенергії.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Укренерго.
Яка ситуація в енергетиці України станом на 23 лютого
За повідомленням Укренерго, зараз триває відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих атак на енергооб'єкти. Такі роботи продовжуються, зокрема, на Одещині.
Тим часом у більшості регіонів України 23 лютого застосують кілька режимів обмежень. Для промисловості діють графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів будуть запроваджені графіки погодинних відключень. У деяких регіонах діятимуть аварійні графіки відключень, тривалість яких невідома. Споживачів закликають орієнтуватися на повідомлення обленерго свого регіону.
Водночас в регіонах, де діють погодинні відключення, зберігається потреба в ощадливому споживанні. Енергетики просять населення обмежити користування потужними електроприладами або переносити їх на нічний час після 23:00.
