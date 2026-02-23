Видео
Графики отключения света возвращают для некоторых регионов



Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 13:43
Отключение электроэнергии 23 февраля — в каких областях есть проблемы со светом
Электрики чинят оборудование. Фото: УНИАН

В понедельник, 23 февраля, по состоянию на утро в Украине одновременно продолжаются аварийно-восстановительные работы после новых ударов по энергообъектам и действуют ограничения электроснабжения. Для потребителей будут действовать графики отключения и ограничения электричества. 

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Укрэнерго.

Читайте также:

Какова ситуация в энергетике Украины по состоянию на 23 февраля

По сообщению Укрэнерго, сейчас продолжается восстановление распределительных сетей после предыдущих массированных атак на энергообъекты. Такие работы продолжаются, в частности, в Одесской области.

Между тем в большинстве регионов Украины 23 февраля применят несколько режимов ограничений. Для промышленности действуют графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей будут введены графики почасовых отключений. В некоторых регионах будут действовать аварийные графики отключений, продолжительность которых неизвестна. Потребителей призывают ориентироваться на сообщения облэнерго своего региона.

В то же время в регионах, где действуют почасовые отключения, сохраняется потребность в экономном потреблении. Энергетики просят население ограничить пользование мощными электроприборами или переносить их на ночное время после 23:00.

Отметим, что украинцы массово жалуются на высокие суммы в платежках за электроэнергию. Специалисты объяснили, почему платежки за свет высокие несмотря на отсутствие электроэнергии. Также стало известно, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 марта.

Отдельно эксперт сказал, когда ситуация с электроэнергией должна стабилизироваться и графики отключений сократятся.

электроэнергия Укрэнерго энергетика графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
