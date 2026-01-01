Річниця з Дня народження Степана Бандери — від його імені досі здригається Кремль

Степан Бандера. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 1 січня, поки світ святкує Новий рік, українці згадують людину, чиє прізвище стало головним тригером для російської пропаганди. Степану Бандері виповнюється 117 років і він досі є загрозою для окупантів РФ, російських імперців та стужених за "Совком".

Для одних — ікона, для інших — диявол. Але факт залишається фактом: навіть через 60 років після смерті він продовжує воювати, але вже тепер в інформаційному просторі.

Новини.LIVE згадують провідника ОУН у своєму матеріалі, розкриваючи цікаві факти та розвінчуючи міфи про Бандеру.

Не був командиром УПА

Загін вояків УПА. Фото: Вікіпедія

Це найпоширеніший міф. Бандера ніколи особисто не водив повстанців у бій волинськими лісами. УПА керував Роман Шухевич. Бандера був ідеологом і політиком.

У найгарячіші роки Другої світової він сидів. Нацисти кинули його до концтабору Заксенгаузен ще влітку 1941-го.

Бої УПА проти нацистів. Фото: Інститут Національної пам'яті

Причина — зухвалість. Бандера відмовився відкликати Акт відновлення Української Держави, проголошений у Львові 30 червня. Німцям не потрібна була незалежна Україна, їм потрібна була колонія. Бандера пішов на принцип і потрапив за ґрати.

Ворог трьох режимів

Біографія Бандери — це історія війни проти всіх, хто зазіхав на українські землі.

Проти Польщі: у 30-х роках він організовував акції проти польської окупації Галичини, за що отримав довічне ув'язнення (вийшов лише після падіння Польщі у 1939-му);

Проти нацистів: його братів закатували в Освенцимі, а сам він провів роки в одиночній камері Целленбау;

Проти СРСР: для Совєтів він був ворогом №1, навіть перебуваючи в еміграції.

Вбивство пістолетом-шприцом

Москва полювала на нього роками. КДБ не могло дозволити йому жити. Фатальний день настав 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Бандера повертався додому з ринку. У під'їзді його чекав агент Богдан Сташинський.

Пострілу не було. Вбивця використав спеціальний пістолет-шприц, який випустив в обличчя політика струмінь ціанистого калію. Бандера помер дорогою до лікарні. Лікарі спочатку думали, що це серцевий напад, і лише експертиза виявила отруту.

Чому "бандерівці"?

Пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Фото: Вікіпедія

Сьогодні це слово змінило полярність. Російська пропаганда десятиліттями ліпила з нього жупел, лякаючи "бандерівцями" дітей. Але ефект вийшов зворотним.

Під час повномасштабного вторгнення українці, навіть російськомовні, почали іронічно називати себе "бандерівцями" та їздити на "бандеромобілях". Ім'я Провідника стало символом безкомпромісності. Його гасло "Слава Україні!" тепер є офіційним вітанням ЗСУ, яке знає весь світ.

Бандера переміг свого вбивцю. Фізично його знищили, але ідею самостійної держави, якою він марив, вбити не вдалося.

