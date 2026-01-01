Годовщина со Дня рождения Степана Бандеры — от его имени до сих пор содрогается Кремль

Степан Бандера. Фото: АрмияИнформ

Сегодня, 1 января, пока мир празднует Новый год, украинцы вспоминают человека, чья фамилия стала главным триггером для российской пропаганды. Степану Бандере исполняется 117 лет и он до сих пор является угрозой для оккупантов РФ, российских имперцев и тоскующих по "Совку".

Для одних — икона, для других — дьявол. Но факт остается фактом: даже через 60 лет после смерти он продолжает воевать, но уже теперь в информационном пространстве.

Новини.LIVE вспоминают проводника ОУН в своем материале, раскрывая интересные факты и развенчивая мифы о Бандере.

Не был командиром УПА

Отряд воинов УПА. Фото: Википедия

Это самый распространенный миф. Бандера никогда лично не водил повстанцев в бой волынскими лесами. УПА руководил Роман Шухевич. Бандера был идеологом и политиком.

В самые горячие годы Второй мировой он сидел. Нацисты бросили его в концлагерь Заксенхаузен еще летом 1941-го.

Бои УПА против нацистов. Фото: Институт Национальной памяти

Причина — дерзость. Бандера отказался отозвать Акт восстановления Украинского Государства, провозглашенный во Львове 30 июня. Немцам не нужна была независимая Украина, им нужна была колония. Бандера пошел на принцип и попал за решетку.

Враг трех режимов

Биография Бандеры — это история войны против всех, кто посягал на украинские земли.

Против Польши: в 30-х годах он организовывал акции против польской оккупации Галичины, за что получил пожизненное заключение (вышел только после падения Польши в 1939-м);

Против нацистов: его братьев замучили в Освенциме, а сам он провел годы в одиночной камере Целленбау;

Против СССР: для Советов он был врагом №1, даже находясь в эмиграции.

Убийство пистолетом-шприцем

Москва охотилась на него годами. КГБ не могло позволить ему жить. Роковой день наступил 15 октября 1959 года в Мюнхене. Бандера возвращался домой с рынка. В подъезде его ждал агент Богдан Сташинский.

Выстрела не было. Убийца использовал специальный пистолет-шприц, который выпустил в лицо политика струю цианистого калия. Бандера умер по дороге в больницу. Врачи сначала думали, что это сердечный приступ, и только экспертиза выявила яд.

Почему "бандеровцы"?

Памятник Степану Бандере в Тернополе. Фото: Википедия

Сегодня это слово изменило полярность. Российская пропаганда десятилетиями лепила из него жупел, пугая "бандеровцами" детей. Но эффект получился обратным.

Во время полномасштабного вторжения украинцы, даже русскоязычные, начали иронично называть себя "бандеровцами" и ездить на "бандеромобилях". Имя Проводника стало символом бескомпромиссности. Его лозунг "Слава Украине!" теперь является официальным приветствием ВСУ, которое знает весь мир.

Бандера победил своего убийцу. Физически его уничтожили, но идею самостоятельного государства, которой он грезил, убить не удалось.

