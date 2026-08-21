Стефанчук: треба посилити власні спроможності для захисту від балістики

Термінова новина

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна має прискорити розвиток власних можливостей для захисту від балістичних ракет. Він також наголосив на необхідності співпраці з міжнародними партнерами та відкритого обговорення викликів, що стоять перед країною напередодні осінньо-зимових місяців.

Стефанчук висловив ці думки у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Стефанчук закликав до посилення протиракетної оборони

Руслан Стефанчук зазначив, що Україна має одночасно співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення своєї протиракетної оборони та розвивати власні можливості.

"Іншого шляху немає. По-перше, ми маємо співпрацювати з нашими партнерами саме в протиракетній сфері. Але крім цього, нам потрібно прискорити нарощування власних можливостей", — сказав Голова Верховної Ради.

Новина доповнюється...