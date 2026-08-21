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Головна Новини дня Стефанчук назвав проведення виборів під час війни безвідповідальним

Стефанчук назвав проведення виборів під час війни безвідповідальним

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:14
Стефанчук пояснив, чому вибори під час воєнного стану неможливі - деталі
Термінова новина

Проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану є "абсолютно неможливим і безвідповідальним", заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що голосування має бути демократичним і безпечним для кожного громадянина та кандидата. Стефанчук висловив ці думки під час заходу "35 років відновлення незалежності. Єдність навколо прапора", організованого Фондом Арсенія Яценюка.

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Стефанчук пояснив, за яких умов проведення виборів є можливим

На думку Руслана Стефанчука, вибори не можуть проводитися лише для проформи, оскільки їхня головна мета — забезпечити громадянам можливість демократично висловити свою волю в безпечних умовах.

"Вибори не можуть проводитися лише для показухи. Вони мають бути демократичними та безпечними для кожного громадянина, який бере участь у виборах і балотується на посаду", — заявив Голова Верховної Ради.

Стефанчук також зазначив, що спеціальна парламентська робоча група вже майже рік готує законопроекти щодо проведення виборів.

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За його словами, голосування в Україні відбудеться лише після того, як будуть створені необхідні умови для його безпечного та демократичного проведення.

Новина доповнюється...

Руслан Стефанчук
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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