Стефанчук пояснив, чому вибори під час воєнного стану неможливі - деталі

Стефанчук назвав проведення виборів під час війни безвідповідальним
Проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану є "абсолютно неможливим і безвідповідальним", заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він наголосив, що голосування має бути демократичним і безпечним для кожного громадянина та кандидата. Стефанчук висловив ці думки під час заходу "35 років відновлення незалежності. Єдність навколо прапора", організованого Фондом Арсенія Яценюка.
Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Стефанчук пояснив, за яких умов проведення виборів є можливим
На думку Руслана Стефанчука, вибори не можуть проводитися лише для проформи, оскільки їхня головна мета — забезпечити громадянам можливість демократично висловити свою волю в безпечних умовах.
"Вибори не можуть проводитися лише для показухи. Вони мають бути демократичними та безпечними для кожного громадянина, який бере участь у виборах і балотується на посаду", — заявив Голова Верховної Ради.
Стефанчук також зазначив, що спеціальна парламентська робоча група вже майже рік готує законопроекти щодо проведення виборів.
За його словами, голосування в Україні відбудеться лише після того, як будуть створені необхідні умови для його безпечного та демократичного проведення.
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