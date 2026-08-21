Стефанчук объяснил, почему выборы во время военного положения невозможны — подробности

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Проведение выборов в Украине в условиях военного положения является "абсолютно невозможным и безответственным", заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что голосование должно быть демократичным и безопасным для каждого гражданина и кандидата. Стефанчук высказал эти мысли во время мероприятия "35 лет восстановления независимости. Единство вокруг флага", организованного Фондом Арсения Яценюка.

Об этом он сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Стефанчук объяснил, при каких условиях проведение выборов возможно

По мнению Руслана Стефанчука, выборы не могут проводиться лишь для проформы, поскольку их главная цель — обеспечить гражданам возможность демократически выразить свою волю в безопасных условиях.

«Выборы не могут проводиться только для показухи. Они должны быть демократичными и безопасными для каждого гражданина, который участвует в выборах и баллотируется на должность», — заявил председатель Верховной Рады.

Стефанчук также отметил, что специальная парламентская рабочая группа уже почти год готовит законопроекты о проведении выборов.

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По его словам, голосование в Украине состоится только после того, как будут созданы необходимые условия для его безопасного и демократического проведения.

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