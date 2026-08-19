Гончаренко заявив, що вибори в Україні мають відбутися після завершення війни

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що наразі не бачить безпечного механізму проведення виборів в Україні в умовах повномасштабної війни. Серед головних проблем він назвав безпеку виборчих дільниць, участь військовослужбовців, голосування українців за кордоном та організацію виборчого процесу в прифронтових регіонах. На його думку, спочатку має завершитися війна, а вже після цього Україна повинна перейти до виборів.

Про це Гончаренко заявив після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Гончаренко назвав умову для виборів

За словами Гончаренка, нині немає чітких відповідей на те, як гарантувати безпеку громадян під час голосування.

"Я не розумію, як провести вибори безпеково. Як забезпечити безпеку людей на виборчих дільницях? Як забезпечити виборчий процес? Як забезпечити дебати і все інше?" — сказав нардеп.

Окремо він звернув увагу на те, як організувати участь у виборах різних категорій громадян.

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"Як проголосують військові? Як проголосують люди за кордоном? Як проголосують люди на прифронтових ділянках?" — зазначив Гончаренко.

Нардеп наголосив, що питання безпеки залишаються особливо актуальними на тлі російських атак по українських містах.

Водночас Гончаренко заявив, що не підтримує ідею проведення виборів лише через зміну політичної кон’юнктури. За його словами, якщо виборчий процес і відбудеться, то спочатку має бути створена можливість для безпечного голосування.

Крім того, нардеп прокоментував неявку на засідання ТСК керівника ТЦК, працівники якого мобілізували чоловіка із серйозними проблемами зі здоров’ям. Він мав вагу понад 200 кг та низку діагнозів. Його визнали придатним до військової служби, після чого він був мобілізований і зрештою помер. Гончаренко зазначив, що такого очільника треба звільнити.

Як писали Новини.LIVE, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні є суспільний запит на оновлення складу Верховної Ради. На його думку, політична система також має адаптуватися до реалій тривалої війни, хоча проведення виборів зараз пов’язане з безпековими ризиками. Кулеба вважає, що відкладати оновлення парламенту лише до завершення бойових дій не варто.

Крім того, Кулеба виступив за проведення в Україні президентських і парламентських виборів ще до завершення війни. Він бачить Володимира Зеленського президентом до кінця війни та після цього переобраним, а в парламенті — нову коаліцію замість монобільшості. За словами ексміністра, це дозволило б розподілити відповідальність за управління державою між різними політичними силами.