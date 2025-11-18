Стався збій у Cloudflare — що відомо

Стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів — яка причина
Масовий збій у компанії Cloudflare спричинив проблеми у роботі численних інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу. Користувачі повідомляють про помилки при завантаженні сторінок та недоступність окремих платформ.
Представники компанії вже прокоментували ситуацію.
У Cloudflare стався масштабний збій
Багато онлайн-ресурсів сьогодні, 18 листопада, зіштовхнулися з масштабними перебоями через технічний збій у Cloudflare. Компанії забезпечує мережу доставки контенту, хмарну інфраструктуру та захист від DDoS-атак.
У компанії підтвердили несправність та повідомили, що спеціалісти вже працюють над усуненням неполадок і найближчим часом обіцяють відновити повноцінний доступ до сервісів.
"Cloudflare знає про проблему, яка потенційно може вплинути на багатьох клієнтів, і вивчає її", — повідомили у компанії.
Крім того, спостерігаються проблеми із роботою соцмереж X, Facebook, Telegram та іншими сервісами.
