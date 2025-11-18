Відео
Стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів — яка причина

Стався масштабний збій у роботі інтернет-сервісів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 13:56
Оновлено: 14:32
Стався збій у Cloudflare — що відомо
Ноутбук. Фото: Freepik

Масовий збій у компанії Cloudflare спричинив проблеми у роботі численних інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу. Користувачі повідомляють про помилки при завантаженні сторінок та недоступність окремих платформ.

Представники компанії вже прокоментували ситуацію.

Читайте також:

У Cloudflare стався масштабний збій

Багато онлайн-ресурсів сьогодні, 18 листопада, зіштовхнулися з масштабними перебоями через технічний збій у Cloudflare. Компанії забезпечує мережу доставки контенту, хмарну інфраструктуру та захист від DDoS-атак.

У компанії підтвердили несправність та повідомили, що спеціалісти вже працюють над усуненням неполадок і найближчим часом обіцяють відновити повноцінний доступ до сервісів.

"Cloudflare знає про проблему, яка потенційно може вплинути на багатьох клієнтів, і вивчає її", — повідомили у компанії.

Стався збій у Cloudflare
Збій у роботі Cloudflare. Фото: скриншот

Крім того, спостерігаються проблеми із роботою соцмереж X, Facebook, Telegram та іншими сервісами.

Нагадаємо, нещодавно масштабний збій стався у застосунку "Дія".

А також українців попередили про загрозу для смартфонів з боку російських хакерів.

Автор:
Марія Коробова
Автор:
Марія Коробова
