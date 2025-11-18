Произошел сбой в Cloudflare — что известно

Ноутбук. Фото: Freepik

Массовый сбой в компании Cloudflare вызвал проблемы в работе многочисленных интернет-сервисов и сайтов по всему миру. Пользователи сообщают об ошибках при загрузке страниц и недоступности отдельных платформ.

Представители компании уже прокомментировали ситуацию.

В Cloudflare произошел масштабный сбой

Многие онлайн-ресурсы сегодня, 18 ноября, столкнулись с масштабными перебоями из-за технического сбоя в Cloudflare. Компании обеспечивает сеть доставки контента, облачную инфраструктуру и защиту от DDoS-атак.

В компании подтвердили неисправность и сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок и в ближайшее время обещают восстановить полноценный доступ к сервисам.

"Cloudflare знает о проблеме, которая потенциально может повлиять на многих клиентов, и изучает ее", — сообщили в компании.

Сбой в работе Cloudflare. Фото: скриншот

Кроме того, наблюдаются проблемы с работой соцсетей X, Facebook, Telegram и других сервисов.

