З музею в Парижі винесли статую Еммануеля Макрона — навіщо

Статую Макрона "позичили" для протесту під посольством РФ
Активісти Greenpeace винесли з паризького музею Гревен статую президента Франції Еммануеля Макрона. Її використали для демонстрації біля російського посольства в Парижі.
Про це в понеділок, 2 червня, повідомило BBC.
"Позичена" статуя
Активісти зібралися під посольством РФ, аби висловити протест проти торгівлі Франції з Москвою під час війни в Україні.
Як повідомив виконавчий директор місцевого відділення Greenpeace Жан-Франсуа Жульяр, упродовж 2024 року Франція була найбільшим імпортером російського скрапленого природного газу. Також французи купували в Росії уранове паливо для АЕС і хімічні добрива.
Після завершення акції протесту статую Макрона повернули на місце.
Нагадаємо, у другій половині травня президенти Макрон і Зеленський провели розмову. Йшлося про підтримку української армії, оборонну співпрацю та розвиток внутрішнього виробництва зброї в Україні.
Також ми повідомляли, що 22 травня Макрон розмовляв із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Політики говорили про російсько-українську війну.
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