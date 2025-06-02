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Статую Макрона "позичили" для протесту під посольством РФ

2 червня 2025 23:45
Чекарьова Марія - редактор
З музею в Парижі винесли статую Еммануеля Макрона — навіщо
Активісти виносять статую Еммануеля Макрона з музею. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

Активісти Greenpeace винесли з паризького музею Гревен статую президента Франції Еммануеля Макрона. Її використали для демонстрації біля російського посольства в Парижі. 

Про це в понеділок, 2 червня, повідомило BBC.

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Активісти зібралися під посольством РФ, аби висловити протест проти торгівлі Франції з Москвою під час війни в Україні.

Як повідомив виконавчий директор місцевого відділення Greenpeace Жан-Франсуа Жульяр, упродовж 2024 року Франція була найбільшим імпортером російського скрапленого природного газу. Також французи  купували в Росії уранове паливо для АЕС і хімічні добрива.

Після завершення акції протесту статую Макрона повернули на місце.

Нагадаємо, у другій половині травня президенти Макрон і Зеленський провели розмову. Йшлося про підтримку української армії, оборонну співпрацю та розвиток внутрішнього виробництва зброї в Україні.

Також ми повідомляли, що 22 травня Макрон розмовляв із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Політики говорили про російсько-українську війну.

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