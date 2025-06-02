Из музея в Париже вынесли статую Эммануэля Макрона — зачем

Активисты выносят статую Эммануэля Макрона из музея. Фото: Reuters

Активисты Greenpeace вынесли из парижского музея Гревен статую президента Франции Эммануэля Макрона. Ее использовали для демонстрации возле российского посольства в Париже.

Об этом в понедельник, 2 июня, сообщило BBC.

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Активисты собрались под посольством РФ, чтобы выразить протест против торговли Франции с Москвой во время войны в Украине.

Как сообщил исполнительный директор местного отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жульяр, в течение 2024 года Франция была самым крупным импортером российского сжиженного природного газа. Также французы покупали у России урановое топливо для АЭС и химические удобрения.

После завершения акции протеста статую Макрона вернули на место.

Напомним, во второй половине мая президенты Макрон и Зеленский провели разговор. Речь шла о поддержке украинской армии, оборонном сотрудничестве и развитии внутреннего производства оружия в Украине.

Также мы сообщали, что 22 мая Макрон разговаривал с лидером Китая Си Цзиньпином. Политики говорили о российско-украинской войне.