Стармер: мій наступник не відступить від підтримки України

Кір Стармер. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його наступник на посаді не відступить від підтримки України. Він наголосив, що важливо і надалі підтримувати Україну та продовжувати тиск на Росію.

Як повідомляє Новини.LIVE, Стармер сказав про це на останній для нього зустрічі "Коаліції охочих".

Що сказав Стармер про позицію наступника щодо України

"Я з першого дня "Коаліції" підтримав Україну і я знаю, що мій наступник буде продовжувати цю політику. Він не відступить від підтримки України, тому що Україна стала нашою спільною справою в нашій епосі", — заявив Стармер.

Він також повідомив про ухвалення першого пакету кіберсанцій, які направлені на тих, хто займається кіберзлочинністю: від атак на енергосистему до втручання в економіку.

Зауважимо, що наступник Стармера на посаді прем'єр-міністра Британії стане колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем. Відомо, що він послідовно підтримує Україну, виступає за надання військової допомоги та засуджує агресію РФ.

Також під роботи на посаді мера Бернем ініціював програми підтримки українських біженців, і активно долучався до їхнього розселення та надання соцдопомоги.

Окрім того, Бернем наголошував, що саме Велика Британія має зберігати лідерство серед союзників України в стримування російської агресії.

Як повідомляли Новини.LIVE, в кінці червня президент Володимир Зеленський поінформував, що Британія надасть Україні новий пакет підтримки на майже 290 млн фунтів стерлінгів.

Також ми писали, що під час пресконференції "Коаліції охочих" Зеленський розповів, що Франція надасть Україні додаткові засоби ППО та ракети до них. Окрім того, будуть надані ліцензії для виробництва ракет.