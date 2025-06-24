Саміт НАТО - Стармер і Мерц залишили засідання у Гаазі

Дата публікації:
24 червня 2025 21:46
Дата публікації:
24 червня 2025 21:46
Прем'єр Великої Британії Кріс Стармер. Фото: Reuters
Прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер та Німеччини Фрідріх Мерц достроково залишили місце проведення саміту НАТО. Наразі він триває у Гаазі.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
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Чому Стармер і Мерц залишили саміт НАТО
Політики вирушили на заплановану вечерю з президентом США Дональдом Трампом.
Очікується, що Трамп незабаром прибуде до Гааги. Зустріч з ним розглядається як важлива дипломатична подія на тлі дискусій щодо майбутнього трансатлантичної безпеки та підтримки України.
Раніше журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перші підсумки саміту НАТО з місця події.
Крім того, Володимир Зеленський підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.
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